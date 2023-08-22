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Fırıldıklar dönüyor

İkinci Başkan Engin Baltacı: Bir takım fırıldakların döndüğünün farkındayız. Hakemi de MHK’yı da TFF’yi de gol çizgisinden geçirip şampiyon olacağız.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 06:50
Fırıldıklar dönüyor
Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı'nın, Pendik maçının ardından önceki gece 01.00'de yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Baltacı, "Bir kulüp başkanı galip geldiği maçtan sonra hakemlere sallıyor, bugün bizim golümüz yeniyor! Bir takım fırıldakların donduğunun farkındayız. Şu anda hakemlerin minareye kılıf aradığını biliyoruz. Onumuzdeki ilk macta taraftarlar; hakemlere, MHK'ye ve TFF'ye tepki verirse sorumlusu taraftar mı, biz mi yoksa MHK ve tetikci hakemleri mi olacak?" dedi ve şoyle devam etti: "VAR kayıtları acıklansın. VAR cizgisi cekebildiler mi? Pozisyon bitmeden yan hakemin bayrağını gordunuz mu? Korner atıldığı an hakemin bayrağı havadaydı. Dorduncu hakem yedek kulubemize topun dışarıdan geldiğini soyledi. Pozisyonun faul olduğu yonunde rapor duzenlemeye calışıyorlarmış. VAR konuşmalarını acıklasınlar. Turkiye hukuk devletidir. Federasyon başkanı gelir gider, MHK gider gelir. Hakemi de, MHK'yı da, federasyonu da gol cizgisinden iceri gecirip şampiyon olacağız, hic kuşkumuz yok."
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