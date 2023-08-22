Haberler Beşiktaş Bahtiyar'la 4 senelik sözleşme

Bahtiyar'la 4 senelik sözleşme

Beşiktaşi yeni transferi Bakhtiyor Zaynutdinov'u TFF'ye bildirdi. Siyah beyazlı takım, CSKA Moskova'dan Zaynutdinov ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye iletti. Bakhtiyor Zaynutdinov geçtiğimiz sezon 27 maçta 1 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Kazak ekiplerinden Taraz'da futbola başlayan Zaynutdinov sırasıyla Astana, Rostov ve CSKA Moskova formalarını terletti. 25 yaşındaki orta saha, kariyerinde toplamda 181 maça çıktı. 24 gol, 16 asistle oynadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 06:50
Bahtiyar'la 4 senelik sözleşme
Beşiktaşi yeni transferi Bakhtiyor Zaynutdinov'u TFF'ye bildirdi. Siyah beyazlı takım, CSKA Moskova'dan Zaynutdinov ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye iletti. Bakhtiyor Zaynutdinov geçtiğimiz sezon 27 maçta 1 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Kazak ekiplerinden Taraz'da futbola başlayan Zaynutdinov sırasıyla Astana, Rostov ve CSKA Moskova formalarını terletti. 25 yaşındaki orta saha, kariyerinde toplamda 181 maça çıktı. 24 gol, 16 asistle oynadı.
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