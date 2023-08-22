Adalet varsa gereğini yapın!

Beşiktaş'ta tüm gözler pazar akşamı oynanan ve 1-1 sona eren Pendikspor macında yaşanan olaylara cevrilmiş durumda... Siyah-beyazlılar, nizami gollerinin verilmemesi nedeniyle adeta isyan bayrağını cekerken; macın oynandığı gece once İkinci Başkan Engin Baltacı cok sert acıklamalarda bulundu. Bunun ardından da dun akşam saatlerinde kulubun resmi internet sitesinden Başkan Cebi imzasıyla, TFF Başkanı Mehmet Buyukekşi'ye 'mektup' başlığı altında yaşananlar ve yaşanacaklarla ilgili şu ifadeler kullandı:

ŞAHSİ GÖRÜŞÜNÜZ NEDİR?

"Futbol ailemizin adil reisi olarak Pendikspor ile yaptığımız karşılaşmanın VAR kayıtlarının, acilen incelenip, kamuoyuna acıklanmasını bekliyoruz. Bu tur bir işlemi daha once yaptınız ve soylediğiniz gibi futbolumuzun adil bir yoneticisi iseniz bir kez daha yapmanızı sizden talep ediyoruz. Ayrıca kendinizin de bu macın pozisyonlarını inceleyip, araştırıp, danışıp, değerlendirip, goruşlerinizi kamuoyuna acıklayarak, gereğini yapmanızı bekliyoruz. Bir eksiklik, bir hata soz konusu ise, bu hatayı ortadan kaldırmanızı umuyoruz!"

ÜZERİNİZDEKİ ŞÜPHELER ARTAR

"Bunu yapmadığınız takdirde, ligin geleceğine ve kulubumuzun ligdeki konumuna ilişkin tedirginliğimiz ve uzerinizdeki şuphe artarak devam edecektir. Aksi halde, adil ve şeffaf olduğunuz yonundeki beyanlarınızın hicbir kıymeti kalmayacaktır, camiamızın şupheleri devam edecektir. Sonucsuz kalınması halinde şeffaf, adil, guvenilir ve eşitlikci olmadığınızı, camia olarak en şiddetli şekilde seslendirmeye devam edeceğimizi bilmenizi isteriz. Bunun icin bir ozur dilenmesi gerekiyorsa da lutfen cıkıp ozur dileyin. Biz huzur ve adalet istiyoruz!"

AKSİNİ GÖSTERSİNLER YA DA ÖZÜR DİLESİNLER

Geçen sezondan beri aynı şeyleri anlatıyoruz. Kalbi, vicdanı olanlar bu macı duşunsunler. Futbolu yonetme iddiasında olanlar, tribunlerde cirkin tezahurat olmasın, herkese aynı mesafedeyiz diyenler bu akşam meydana gelen faciaya baksınlar. Biri cıkıp bu yaşadıklarımızın aksini gostersin ya da ozur dilesin. Golumuz temiz ve rakibin penaltısı doğru değilse ozur dilesinler. Ben de o zaman bu sert konuşmam icin ozur dilerim.

BU PENALTI ANCAK DÜŞMANA ÇALINIR!

Biz gorduğumuzu hemen soyluyoruz, o nedenle kotu oluyoruz. Yanlışlarını duzelteceklerine bizi duzeltmeye calışıyorlar. Penaltı pozisyonunda rakibin ayağına takacağı belliydi. Bu penaltıyı her takıma calabilir misiniz? Duşman olduğunuz takıma calarsınız. Beşiktaş'la kavga etmeye devam mı edecekler? Rakip takım teknik direktorunun bir yonetime ayar vermeye calışması haddine değildir, herkes haddini bilecek.

HAKLI OLDUĞUMUZU GÖRÜN

Şahsınızla, Beşiktaş JK camiası arasında bir gerginlik oluştu. Hatta bu gerginlik, sizinle benim aramda şahsi bir gerginlikmiş gibi bile yansıtıldı. Siz bu durumu duzeltici yonde bir adım attığınızı duşunseniz bile; maalesef devam eden surec, bu durumun değişeceğine dair var olan tereddudumuzu artırmaktadır. Pendi̇kspor ile yaptığımız macta yaşanan olaylar da bu konudaki kuşkularımızda ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha gosterdi. Siz de biliyorsunuz, verilen penaltı tartışılıyor, golumuz iptal edildi, VAR'a gidilmesi gereken pozisyonlarda gidilmedi, gidilmemesi gereken pozisyonlarda gidildi.

İNTİKAM MI ALINIYOR?

Biz oncelikle hakem camiasında bize karşı olan bu tutumun kaynağını merak ediyoruz? Şahsınızla ve/veya TFF ile camiamız arasında var olduğuna her gecen gun daha fazla inandığımız bu gerilimin, acaba sizden bağımsız, belki de hic haberinizin olmadığı bir kaynağı mı var? İntikamcı bir tavrın soz konusu olabileceği maalesef aklımıza geliyor. Bu durumun araştırılması, TFF Başkanı olarak bizzat sizin gorevinizdir. Boyle bir durum varsa tespit edip, gereğini yapmak ve bunu kamuoyu ile paylaşmak da sizin gorevinizdir.