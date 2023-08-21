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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Elayis Tavşan hamlesi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların son olarak ise Elayis Tavşan ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Elayis Tavşan hamlesi!
Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Takvim'de yer alan habere göre siyah- beyazlılar, daha önce gündeme gelen Türk asıllı futbolcu Elayis Tavşan için bir hamle daha yaptı. Türk statüsünde oynama hakkının olması Elayis Tavşan'ın değerini artırıyor. Hollanda vatandaşlığı bulunan Elayis Tavşan için kulübü NEC Nijmegen'e bir teklif daha yapılmasının an meselesi olduğu belirtiliyor. Hollanda Milli Takım alt yaş kategorilerinde 27 kez forma şansı bulan Elayis Tavşan sağ kanat, sol kanat ve santrfor mevkilerinde forma giyebiliyor.
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