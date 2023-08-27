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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Harry Maguire önerisi!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a Manchester United'ın İngiliz oyuncusu Harry Maguire önerildi. Siyah-beyazlılar bu öneriye yanıt verdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 11:02
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Harry Maguire önerisi!

İngiltere'den stoper arayan Beşiktaş'a sürpriz bir teklif geldiği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Harry Maguire önerisi!

Menajerlerin, Manchester United'da düşünülmeyen Harry Maguire'ı siyah beyazlılara önerdiği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Harry Maguire önerisi!

Beşiktaş yönetiminin 30 yaşındaki oyuncunun maliyetini karşılayamayacaklarını söyleyerek teklifi geri çevirdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Harry Maguire önerisi!

Menajerlerin Manchester'ın indirim yapacağı sözünü verdikleri kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Harry Maguire önerisi!

Buna rağmen Beşiktaş'ın İngiliz savunmacıya sıcak bakmadığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Harry Maguire önerisi!

Sözleşmesi 2025'te bitecek olan Harry Maguire'ın piyasa değeri 30 milyon euro civarında.

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