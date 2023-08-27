TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Harry Maguire önerisi!

İngiltere'den stoper arayan Beşiktaş'a sürpriz bir teklif geldiği iddia edildi.
İngiltere'den stoper arayan Beşiktaş'a sürpriz bir teklif geldiği iddia edildi.
Menajerlerin, Manchester United'da düşünülmeyen Harry Maguire'ı siyah beyazlılara önerdiği öne sürüldü.
Beşiktaş yönetiminin 30 yaşındaki oyuncunun maliyetini karşılayamayacaklarını söyleyerek teklifi geri çevirdiği öğrenildi.
Menajerlerin Manchester'ın indirim yapacağı sözünü verdikleri kaydedildi.
Buna rağmen Beşiktaş'ın İngiliz savunmacıya sıcak bakmadığı belirtildi.
Sözleşmesi 2025'te bitecek olan Harry Maguire'ın piyasa değeri 30 milyon euro civarında.