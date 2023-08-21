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Beşiktaş ve Trabzonspor Jean-Charles Castelletto için karşı karşıya!

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Trabzonspor, transferde karşı karşıya geldi. Fransız basınına göre stoper arayan iki takımın da Nantes forması giyen Jean-Charles Castelletto ile ilgilendiğini öne sürdü. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Beşiktaş ve Trabzonspor Jean-Charles Castelletto için karşı karşıya!

Kadrosuna önemli takviyeler yapan Beşiktaş, stoper transeri için rotayı Fransa'ya çevirdi. Siyah-beyazlıların gündemine gelen son isim Fransa Ligue 1 takımlarından Nantes'ta forma giyen Jean-Charles Castelletto oldu.

Takvim'in Fransız basınından derlediği habere göre; siyah-beyazlı takımın Kamerunlu futbolcu için Fransız ekibine teklif yapma hazırlığında olduğu iddia edildi.

Nantes'ın Castelletto için bonuslar hariç talep ettiği bonservisin 8 milyon Euro olduğu ve bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı ifade edildi.

TRABZONSPOR TEKLİFTE BULUNDU

Haberde oyuncuya bir başka Süper Lig devi Trabzonspor'un da talip olduğu ve Kamerunlu oyuncu için Fransız ekibine 2,5 milyon Euro'luk teklifte bulunulduğu öne sürüldü.

28 yaşındaki Jean-Charles Castelletto, profesyonel kariyerinde çıktığı 307 maçta 11 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Kamerun Milli Takımı formasını da 18 kez giyen ve ülkesi adına 1 gol kaydeden Castelletto'nun Nantes ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

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