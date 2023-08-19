TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Malinovskyi'den kötü haber! Yeni adresi...

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu öne sürülen isimlerden Ruslan Malinovskyi'nin yeni adresi belli oldu. Siyah-beyazlıların teklif yaptığı yıldız futbolcu tercihini İtalya Serie A'dan yana kullandı.

Malinovskyi, Çizme ekibi Genoa ile anlaşma sağladı. Marsilya forması giyen Ukraynalı futbolcu, 1 yıllığına Genoa'ya kiralandı.

Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de 20 maça çıkan Malinovskyi 1 gol 1 ve asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.