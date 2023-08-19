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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Malinovskyi'den kötü haber! Yeni adresi...

Son dakika spor haberi: Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Ruslan Malinovskyi'nin yeni takımı netleşti. Marsilya'da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Genoa'ya kiralandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 14:51
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Malinovskyi'den kötü haber! Yeni adresi...

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu öne sürülen isimlerden Ruslan Malinovskyi'nin yeni adresi belli oldu. Siyah-beyazlıların teklif yaptığı yıldız futbolcu tercihini İtalya Serie A'dan yana kullandı.

Malinovskyi, Çizme ekibi Genoa ile anlaşma sağladı. Marsilya forması giyen Ukraynalı futbolcu, 1 yıllığına Genoa'ya kiralandı.

Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de 20 maça çıkan Malinovskyi 1 gol 1 ve asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

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