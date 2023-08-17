Haberler Beşiktaş Beşiktaş ve Neftçi iş birliğine imza attı!

Beşiktaş ve Neftçi iş birliğine imza attı!

Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı Azerbaycan ekibi Neftçi ile iş birliği protokolü imzaladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 17:52
Beşiktaş ve Neftçi iş birliğine imza attı!

Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibi Azerbaycan ekibi Neftçi ile iş birliği protokolü imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na verdiği önem vurgulanırken, kardeş ülkelerle spor alanındaki ilişkilerin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Protokolün; Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ ile Neftçi CEO'su Farrukh Mahmudov tarafından imzalandığı aktarıldı.

İmzalanan protokol çerçevesinde; dostluk maçları oynanması, kulüpler arası tesis kullanımı, teknik direktörler arası diyalog, oyuncuların iki takımda da oynayabilme hakkı, pazarlama ve sponsorluk konularında ortak proje üretimi, karşılıklı lisanslı ürün satışı, bilet hakkı, futbol okulu açma yetkisi ve altyapı kardeşliği gibi konularda iş birliği yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Bu iş birliğini çok önemsiyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı ile iş birliği içinde olarak kardeş ülkelerin kulüpleriyle protokoller imzalamaya devam edeceğiz. Azerbaycan'dan Neftçi Bakü kulübünün yanı sıra; Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan da kardeş kulüplerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Suudi Arabistan'a gidiyor...
Odatv'den rezil algı operasyonu! Stefania Orlando'nun üstsüz görüntülerini alıp 'Osmanlı torunu' dediler
İngiliz kancası! Teklif ortaya çıktı
F.Bahçe'den peş peşe transferler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'a kötü haber! İtalyanlar devrede
Transferde büyük yarış! Juve'nin yıldızı...
Evden çıkacaklar dikkat: Megakent uçacak!
SON DAKİKA MEMUR VE EMEKLİYE ZAM | Hükümetin 2. teklifi belli oldu
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de bir ayrılık daha! İtalya'ya gidiyor F.Bahçe'de bir ayrılık daha! İtalya'ya gidiyor 18:38
Kayserispor PFDK'ya sevk edildi! Kayserispor PFDK'ya sevk edildi! 18:18
Beşiktaş ve Neftçi iş birliğine imza attı! Beşiktaş ve Neftçi iş birliğine imza attı! 17:52
Walcott futbolu bıraktı! Walcott futbolu bıraktı! 16:43
Filenin Sultanları Almanya'da parkeye çıkıyor Filenin Sultanları Almanya'da parkeye çıkıyor 16:35
Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta? Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta? 15:46
Daha Eski
Guendouzi'ye dev teklif! Gelirse tarihe geçecek Guendouzi'ye dev teklif! Gelirse tarihe geçecek 15:49
F.Bahçe'ye De Gea müjdesi! Böyle duyurdular F.Bahçe'ye De Gea müjdesi! Böyle duyurdular 16:17
İngiliz kancası! Teklif ortaya çıktı İngiliz kancası! Teklif ortaya çıktı 16:19
Antalyaspor Konyaspor'a bileniyor! Antalyaspor Konyaspor'a bileniyor! 16:22
Resmi açıklama geldi! Shane Larkin'in sakatlığı... Resmi açıklama geldi! Shane Larkin'in sakatlığı... 16:26
Servet Çetin: Maçı sabırsızlıkla bekliyoruz Servet Çetin: Maçı sabırsızlıkla bekliyoruz 16:31