TRANSFER HABERİ: Beşiktaş taraftarı 2 yıldız için KAP bekliyor!

Taraftara göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaptığı transferlerin yanında sönük kalan Beşiktaş'ın bu hafta en az 2 transferi açıklaması en büyük beklenti. Yönetimin bu hafta Chamberlain ve Bakhtiyor Zaynutdinov transferlerini açıklaması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul'a getirilen Chamberlain çok geniş kapsamlı sağlık kontrollerinden geçirilecek. Bir diğer transfer hedefi Zaynutdinov için de kulübü CSKA Moskova ile 4.5 milyon Euro karşılığında anla şıldı. Bugüne kadar kale hariç oyun alanının her mevkisinde oynamış bir oyuncu olan Zaynutdinov ile ücrette orta yol bulunursa Türkiye'ye getirilecek ve resmi imza atılacak.