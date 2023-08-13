Tanganga Inter'e gidiyor!

Beşiktaş'ın stoper adayları arasında yer alan Tanganga'ya, Inter de talip oldu. Corriere dello Sport'a göre Inter, Tottenham defans oyuncusu Japhet Tanganga'yı iki nedenden dolayı istiyor. Birincisi, halen geliştirilmesi gereken geniş bir alana sahip, ikincisi ise çok yönlü özellikleri sahip olması gösterildi.
Beşiktaş'ın stoper adayları arasında yer alan Tanganga'ya, Inter de talip oldu. Corriere dello Sport'a göre Inter, Tottenham defans oyuncusu Japhet Tanganga'yı iki nedenden dolayı istiyor. Birincisi, halen geliştirilmesi gereken geniş bir alana sahip, ikincisi ise çok yönlü özellikleri sahip olması gösterildi.