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Ruslan’da rakip Bologna

Beşiktaş'ın uzun süredir transfer etmek istediği ve kadrosuna katmak için uğraş verdiği Ruslan Malinovskyi'ye, İtalya Serie A takımlarından Bologna'da talip oldu. Calciomercato'nun haberine göre Bologna'nın, Olympique Marsilya'dan 30 yaşındaki yıldız futbolcuya alabilmek için harekete geçtiği söylendi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Marsilya'ya transfer olan Ruslan Malinovskyi 23 resmi maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Beşiktaş'ın Malinovskyi için Marsilya'ya 1,5 milyon euro kiralama ücreti ve 7 milyon euro satın alma opsiyonundan oluşan bir teklif sunmuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 06:50
Ruslan’da rakip Bologna
Beşiktaş'ın uzun süredir transfer etmek istediği ve kadrosuna katmak için uğraş verdiği Ruslan Malinovskyi'ye, İtalya Serie A takımlarından Bologna'da talip oldu. Calciomercato'nun haberine göre Bologna'nın, Olympique Marsilya'dan 30 yaşındaki yıldız futbolcuya alabilmek için harekete geçtiği söylendi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Marsilya'ya transfer olan Ruslan Malinovskyi 23 resmi maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Beşiktaş'ın Malinovskyi için Marsilya'ya 1,5 milyon euro kiralama ücreti ve 7 milyon euro satın alma opsiyonundan oluşan bir teklif sunmuştu.
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