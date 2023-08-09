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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Saelemaekers için kiralama teklifi yaptı!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gündemine sürpriz bir ismi aldı. Siyah-beyazlıların Saelemaekers için kiralama teklifi yaptığı ileri sürüldü. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 11:09
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Saelemaekers için kiralama teklifi yaptı!

Kartal'da kanat takviyesi için rota yeniden İtalya'dan bir isme döndü.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Saelemaekers için kiralama teklifi yaptı!

Rebic transferinde Milan'la iyi ilişkiler kuran Beşiktaş'ın bu kez de Alexis Saelemaekers için İtalyanlarla masaya oturduğu ileri sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Saelemaekers için kiralama teklifi yaptı!

Milan'da rotasyon oyuncusu olarak kullanılan 24 yaşındaki Belçikalı sağ kanat konusunda kiralama teklifi yapıldığı ve cevap beklendiği iddia edildi.

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