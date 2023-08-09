TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Saelemaekers için kiralama teklifi yaptı!

Kartal'da kanat takviyesi için rota yeniden İtalya'dan bir isme döndü.
Kartal'da kanat takviyesi için rota yeniden İtalya'dan bir isme döndü.
Rebic transferinde Milan'la iyi ilişkiler kuran Beşiktaş'ın bu kez de Alexis Saelemaekers için İtalyanlarla masaya oturduğu ileri sürüldü.
Milan'da rotasyon oyuncusu olarak kullanılan 24 yaşındaki Belçikalı sağ kanat konusunda kiralama teklifi yapıldığı ve cevap beklendiği iddia edildi.
Kariyerine Anderlecht'te başlayan Saelemaekers, 2020'nin ocak ayında Milan'a gelmişti.
Yıldız ismin İtalyan kulübü ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.