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İmzaya geldi

Liverpool’dan ayrılan 29 yaşındaki orta saha Alex Oxlade-Chamberlain bugün sağlık kontrolünden geçecek. Sonuçlar olumlu çıkarsa 2+1 senelik imza atacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
İmzaya geldi

Siyah-beyazlılar yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Amartey, Onana ve Rebic'i renklerine bağlayan Beşiktaş, son olarak İngiliz yıldız Alex Oxlade-Chamberlain'i İstanbul'a getirtti. Son olarak Liverpool forması giyen Chamberlain, Beşiktaş ile görüşmelere devam etmek üzere dün akşam 17.30 sıralarında İstanbul'a indi. Liverpool ile yollarını ayırdıktan sonra bazı Premier Lig kulüpleriyle görüşen Chamberlain, Başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade etmişti. Siyahbeyazlılar da bunun üzerine oyuncunun menajeriyle temasa geçerek Chamberlain'i İstanbul'a davet etti.

SENELİK 2 MİLYON EURO KAZANACAK

Dün İstanbul'a gelen 29 yaşındaki tecrübeli orta saha Chamberlain'in bugün İstanbul'da da sağlık kontrollerinden geçmesi ve sonuçların olumlu çıkması halinde Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor. İngiliz oyuncunun siyah-beyazlılar ile 2+1 senelik sözleşme yapacağı ifade edilirken, yıldız futbolcunun yıllık 2 milyon euro alacağı öğrenildi. Southampton altyapısından yetişip A takıma yükselen Chamberlain, 2011'de 13.8 milyon euro'ya Arsenal'e transfer olmuş; 6 yıl oynadıktan sonra 38 milyon euro'ya Liverpool'a gitmişti.

Jamaika asıllı İngiliz milli futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain'in asıl mevkii merkez orta saha. Bu bölge dışında orta sahanın sağ ve sol kanadında da görev yapabilen 29 yaşındaki oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç İngiliz futbolcu unvanını da taşıyor.

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