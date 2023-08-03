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TİRANA BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI 📺 | Tirana - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, Tirana'ya konuk edecek. İngiliz hakem Stuart Attwell, kritik maçta düdük çalacak. Mücadele Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arena Kombetare'de oynanacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tirana - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 15:07 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 15:10
TİRANA BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI 📺 | Tirana - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Tirana - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tirana ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tirana - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TİRANA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tirana - Beşiktaş maçı 3 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oyanancak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ TUR PEŞİNDE!

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arena Kombetare'de oynanacak müsabaka, (TSİ) 21.00'de başlayacak. İngiliz hakem Stuart Attwell'in yöneteceği mücadele merakla bekleniyor. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde çıktığı turun ilk maçında Tirana'yı; Onur Bulut, Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy'un kaydettiği gollerle 3-1 yenmişti. Beşiktaş, Tirana'yı elemesi halinde 3. eleme turunda Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Neftçi (Azerbaycan) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

GHEZZAL FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş'ta Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Tirana karşısında turun ilk maçında görev yapamayan 31 yaşındaki futbolcu, rövanşta da takımdaki yerini alamayacak. Ghezzal, geçen sezon sakatlığı gerekçesiyle sadece 11 maçta süre alabilmişti. Siyah-beyazlı takımda yeni transfer Ante Rebic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan, UEFA listesinde yer almıyor. Daniel Amartey ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

BEŞİKTAŞ'IN OYUNCU LİSTESİ

Siyah-beyazlı takımın UEFA'ya bildirdiği kadroda yer alan futbolcular şöyle:

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Utku Yuvakuran.

Defans: Francisco Montero, Onur Bulut, Omar Colley, Daniel Amartey, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Umut Meraş.

Orta saha: Salih Uçan, Kerem Atakan Kesgin, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Berkay Vardar, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuzhan Akgün, Jean Onana, Gedson Fernandes, Emrecan Bulut.

Forvet: Vincent Aboubakar, Ajdin Hasic, Jackson Muleka, Semih Kılıçsoy.

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