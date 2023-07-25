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Beşiktaş'ta Chamberlain sürprizi!

Boşta olan Alex Oxlade Chamberlain için Beşiktaş dahil 3 kulübün devrede olduğu ve siyah beyazlıların öne çıktığı iddia edildi. “Türkler, onu en yüksek maaşlı oyuncuları yapmak istiyorlar” denildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 06:50
Beşiktaş'ta Chamberlain sürprizi!

Transferleri ardı ardına açıklamaya başlayan siyah beyazlı kulüp için flaş bir isim daha daha ortaya atıldı. İngiliz ekibi Liverpool ile sözleşmesi sona erdikten sonra serbest kalan Alex Oxlade-Chamberlain'in Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu ileri sürüldü. Daily Mirror'ın haberine göre; Oxlade-Chamberlain'in transferi için üç kulüp mücadele ettiği ve bunlardan birinin de siyah beyazlı takım olduğu kaydedildi. 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna Beşiktaş'ın yanı sıra İngiltere'den Brentford ve Suudi Arabistan'dan bir kulübün de talip olduğu belirtildi.

ARAPLARA GİTMEYE SICAK DEĞİL

Haberde Beşiktaş'ın İngiliz futbolcunun transferi için büyük çaba harcadığı ve oldukça hevesli olduğu vurgulanırken, "Onu en yüksek maaşlı oyuncuları yapmak istiyorlar. Chamberlain'in boşta bir oyuncu olması Beşiktaş'ın büyük bir sözleşme teklif etmesine fırsat veriyor" ifadelerine yer verildi. Ayrıca yıldız orta sahanın daha çok kazanma şansına rağmen Arabistan ihtimaline sıcak bakmadığı, Brentford'un da zirveyi zorlayacak bir ekip olmaması nedeniyle Beşiktaş'ın diğer adaylar arasında öne çıktığı yorumu yapıldı.

SEÇENEKLERİ GÖRMEK İSTİYOR

Oxlade Chamberlain'ın kariyerindeki bir sonraki adıma karar vermeden önce seçeneklerini değerlendirdiği belirtildi. İngiliz yıldız geride kalan sezonda 9'u Premier Lig olmak üzere 13 resmi maçta forma giydi. 491 dakika sahada kalan Chamberlain, 1 gol atarken, asist yapamadı.

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