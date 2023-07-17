Taraftarlar isyanda

Beşiktaş transferde sezonunda tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden birini geçiriyor. Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, hemen her gün KAP'a bir transfer bildirirken Beşiktaş'ta yaprak kımıldamıyor. Dahası, siyah-beyazlılar, prensipte anlaştığı isimleri rakiplerine kaptırıyor. Özellikle son günlerde iki transferde yaşananlar Beşiktaş taraftarını isyan ettirdi. "Beşiktaş 4 yıllık anlaştı" diye manşet atılan Halil Dervişoğlu Galatasaray ile resmi sözleşme imzaladı. Yine Beşiktaş'ın futboldan sorumlu yöneticisi Emre Kocadağ'ın "Cevap bekliyoruz" dediği Dusan Tadic de Fenerbahçe ile anlaştı. Öncesinde de Beşiktaş'a gelmesi an meselesi olarak kamuoyuna yansıyan birçok isim başka takımlara imza attı. Bunlardan Djiku yine Fenerbahçe'nin yolunu tutarken, Kondogbia Marsilya'ya, Kuzyaev Le Havre'ın yolunu tuttu. Siyah-beyazlı taraftarlar yaşanan bu hezimetlerin ardından sosyal medyadan Ahmet Nur Çebi yönetimini istifaya çağırdı. Taraftarlar, transferlerde çok hızlı davranan ve çok sayıda yıldız transferi yapan eski başkan Fikret Orman'ı da örnek gösterip onu da trend topic listelerine çıkardı.