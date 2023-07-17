Nathan Redmond Beşiktaş'a veda etti!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon formasını giyen İngiliz oyuncu Nathan Redmond, siyah-beyazlılara veda etti.

29 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beşiktaş taraftarının kendisine her daim sevgi gösterdiğini ve destek verdiğini belirtti.

"ZOR BİR KARAR"

Siyah-beyazlı taraftarları dünyanın en iyisi olarak tanımlayan Redmond, şunları kaydetti:

"Geldiğim ilk günden beri bana sadece sevgi ve destek gösterdiniz. Vodafone Park'taki akşamlar, derbi akşamları ve tüm diğer birlikte yaşadığımız anlarda - zor dönemlerde de harika dönemlerde de - siz her zaman en muhteşem ve en gürültülü desteği verdiniz ve benim sizlerin dünyadaki en iyi taraftarlar olduğunuzu fark etmemi sağladınız!

Benim ve ailem için Beşiktaş'a geri dönmeyecek ve bu sene siyah beyaz formayı giymeyecek olmak zor bir karar ama orada sizlerle geçirdiğim bir sezon için ve birlikte oluşturduğumuz özel anılar ve hikayemiz için hayat boyu sizlere şükran duyacağım

Gelecekte her zaman takımı takip ediyor olacağım. Size bundan sonrası için şansların en güzelini diliyorum.

Bu bir elveda değil, bu bir 'görüşmek üzere'

Sonsuz sevgilerimle,

Nathan"

Nathan Redmond, geçen sezon Beşiktaş'ta 28 maça çıkıp, 6 gol 6 asist kaydetti.