Tüm branşlarda hedef zirve

Başkan Çebi, "Teknik direktörümüz Şenol Güneş'in yönetiminde ve elbette ki yönetim kurulumuzun desteğiyle 2023-2024 sezonunda katıldığımız tüm turnuvaları zirvede tamamlayacağımıza içtenlikle inanıyor ve camiama şimdiden müjdeliyorum" dedi.

AKSİLİKLER BİZİ YIPRATTI

Başkan Çebi, "Ghezzal'ın sezon geneline yayılan sakatlığının takımımızın planlanan oyununda büyük eksiklik yaratması, A.Gücü maçında takımımızın dinamosu Josef de Souza'nın futbol teröründen arkadaşlarını ve hakemi korumuş olmasına rağmen PFDK'nın asla kabul edilemeyen cezası, kalecimiz Mert'in sahalara geç dönüşü bizi olumsuz etkiledi" diye konuştu.