BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın stoper adayları belli oldu!

Beşiktaş'ta yönetim, Faslı oyuncu Romain Saiss'in transfer durumuna göre bir ya da iki transfer gerçekleştirecek.
Beşiktaş'ta yönetim, Faslı oyuncu Romain Saiss'in transfer durumuna göre bir ya da iki transfer gerçekleştirecek.
Afrika Kupası'nın sezon içinde yapılacak olması nedeniyle hassas davranan Kartal, Colley ile birlikte oynayacak isim konusunda çok seçici olacak.
Milliyet'te yer alan habere göre Leicester City ile yollarını ayıran Daniel Amartey, Beşiktaş'ta favori durumunda. Ancak Gana Milli Takımı'nda olması, tecrübeli oyuncunun en büyük eksisi olarak görülüyor.
Kazak Bakhtiyor Zaynutdinov'un stoper de oynayabilmesi, çok yönlü futbolcu, siyah-beyazlıların iştahını kabarttı.
Avrupa'dan ise Arsenal'den İngiliz savunmacı Rob Holding öne çıkan isimler arasında bulunuyor.