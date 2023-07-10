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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın stoper adayları belli oldu!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Faslı stoper Romain Saiss'in takımdan ayrılma ihtimaline karşı adaylarını belirledi. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 09:59
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın stoper adayları belli oldu!

Beşiktaş'ta yönetim, Faslı oyuncu Romain Saiss'in transfer durumuna göre bir ya da iki transfer gerçekleştirecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın stoper adayları belli oldu!

Afrika Kupası'nın sezon içinde yapılacak olması nedeniyle hassas davranan Kartal, Colley ile birlikte oynayacak isim konusunda çok seçici olacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın stoper adayları belli oldu!

Milliyet'te yer alan habere göre Leicester City ile yollarını ayıran Daniel Amartey, Beşiktaş'ta favori durumunda. Ancak Gana Milli Takımı'nda olması, tecrübeli oyuncunun en büyük eksisi olarak görülüyor.

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