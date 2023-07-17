Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Salih Uçan bombası! Yeni takımı...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Salih Uçan bombası! Yeni takımı...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş orta sahasının kritik oyuncularından biri olan Salih Uçan'ın Avrupa'dan talipleri bulunuyor. Başarılı futbolcuya özellikle İtalya Serie A ekipleri ilgi gösteriyor. Çizme basını, 29 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 14:23 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 14:23
BURAK ŞENTÜRK
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Salih Uçan bombası! Yeni takımı...

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Salih Uçan, geçtiğimiz sezonki performansıyla Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Salih Uçan bombası! Yeni takımı...

Orta sahada sergilediği grafikle göz dolduran başarılı oyuncuya özellikle İtalyan ekiplerinin ilgisi var.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Salih Uçan bombası! Yeni takımı...

Çizme basınından Calciomercato'da yer alan habere göre; İtalya Serie A ekibi Sassuolo, 29 yaşındaki milli oyuncu Salih Uçan'ı gündemine aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Salih Uçan bombası! Yeni takımı...

Beşiktaş ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Salih için resmi girişimlerin başlayabileceği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Salih Uçan bombası! Yeni takımı...

Salih Uçan İtalya'da daha önce Roma ve Empoli takımlarında görev yapmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Salih Uçan bombası! Yeni takımı...

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 32 maçta sahaya çıkan Salih Uçan, 3 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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