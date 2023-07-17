BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Salih Uçan bombası! Yeni takımı...

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Salih Uçan, geçtiğimiz sezonki performansıyla Avrupa ekiplerinin radarına girdi.
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Salih Uçan, geçtiğimiz sezonki performansıyla Avrupa ekiplerinin radarına girdi.
Orta sahada sergilediği grafikle göz dolduran başarılı oyuncuya özellikle İtalyan ekiplerinin ilgisi var.
Çizme basınından Calciomercato'da yer alan habere göre; İtalya Serie A ekibi Sassuolo, 29 yaşındaki milli oyuncu Salih Uçan'ı gündemine aldı.
Beşiktaş ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Salih için resmi girişimlerin başlayabileceği kaydedildi.
Salih Uçan İtalya'da daha önce Roma ve Empoli takımlarında görev yapmıştı.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 32 maçta sahaya çıkan Salih Uçan, 3 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.