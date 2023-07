The Athletic'in haberine göre Beşiktaş'ın Rob Holding için 2.5 milyon euro bonservis bedeli önerdiği aktarıldı. Arsenal'in ise teklifi değerinin çok altında bulduğu için ret kararı vereceği haberin devamında yer aldı. Holding, geçen sezon Saliba'nın sakatlığında 14 maçta oynadı.