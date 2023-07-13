TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Harold Moukoudi hamlesi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Bu anlamda siyah beyazlılarda gündeme sürpriz isimler geliyor.
Beşiktaş güçlü ve rotasyonu bol bir kadro kurmak isterken son olarak sürpriz bir futbolcuyu gündemine aldı. Siyah beyazlıların Yunan ekibi AEK Atina'da top koşturan 25 yaşındaki Kamerunlu stoper Harold Moukoudi ile yakından ilgilendiği öğrenildi.
Yunanlıların iddiasına göre siyah-beyazlılar, Lens ve Club Brugge ile beraber AEK'nın stoperi Harold Moukoudi'nin peşinde.
Yunan ekibinin taliplisi çok olan 25 yaşındaki oyuncu için en cazip öneriyi beklediği ifade edildi. Futbolcunun transfer durumu siyah beyazlı camiada dikkatle takip ediliyor.