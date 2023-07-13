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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Harold Moukoudi hamlesi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlıların bu anlamda son olarak 25 yaşındaki Kamerunlu stoper Harold Moukoudi ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 18:23 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 18:26
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Harold Moukoudi hamlesi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Harold Moukoudi hamlesi!

Bu anlamda siyah beyazlılarda gündeme sürpriz isimler geliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Harold Moukoudi hamlesi!

Beşiktaş güçlü ve rotasyonu bol bir kadro kurmak isterken son olarak sürpriz bir futbolcuyu gündemine aldı. Siyah beyazlıların Yunan ekibi AEK Atina'da top koşturan 25 yaşındaki Kamerunlu stoper Harold Moukoudi ile yakından ilgilendiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Harold Moukoudi hamlesi!

Yunanlıların iddiasına göre siyah-beyazlılar, Lens ve Club Brugge ile beraber AEK'nın stoperi Harold Moukoudi'nin peşinde.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Harold Moukoudi hamlesi!

Yunan ekibinin taliplisi çok olan 25 yaşındaki oyuncu için en cazip öneriyi beklediği ifade edildi. Futbolcunun transfer durumu siyah beyazlı camiada dikkatle takip ediliyor.

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