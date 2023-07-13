TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Harold Moukoudi hamlesi!

Beşiktaş güçlü ve rotasyonu bol bir kadro kurmak isterken son olarak sürpriz bir futbolcuyu gündemine aldı. Siyah beyazlıların Yunan ekibi AEK Atina'da top koşturan 25 yaşındaki Kamerunlu stoper Harold Moukoudi ile yakından ilgilendiği öğrenildi.