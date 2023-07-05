Haberler Beşiktaş Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Jonah Mathews'i kadrosuna kattı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Jonah Mathews'i kadrosuna kattı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Jonah Mathews'i transfer etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 21:36
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Jonah Mathews'i kadrosuna kattı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Jonah Mathews'i transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonu öncesinde transfer çalışmaları kapsamında son olarak Fransa'nın ASVEL takımında forma giyen ABD'li oyun kurucu Mathews kadroya katıldı.

Mathews, 2022-2023 sezonunda ASVEL takımında 40 lig maçında 9,5 sayı, 1,4 ribaunt ve 2,1 asist ortalamalarını yakaladı. THY Avrupa Ligi'nde ise 31 karşılaşmaya çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 10,6 sayı, 1,5 ribaunt ve 2,1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de 3 bomba birden! O isim duyanları çılgına çevirecek...
Ataşehir'de köpek dehşeti! Köpeğin saldırdığı kadın ağır yaralandı
Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! Resmi teklif...
Arda Güler'den gelen parayla 3 yıldız geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! Resmi teklif...
Beşiktaş'da idmanlar sürüyor! Cenk Tosun...
GİZLİ BAHÇE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
İşte memur emeklisi maaşları
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de bir ayrılık daha! Ferdi'ye talip çıktı F.Bahçe'de bir ayrılık daha! Ferdi'ye talip çıktı 21:35
Jonah Mathews Beşiktaş'ta! Jonah Mathews Beşiktaş'ta! 21:27
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor! Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor! 21:25
Mert Müldür F.Bahçe'ye! Bonservis bedeli belli oldu Mert Müldür F.Bahçe'ye! Bonservis bedeli belli oldu 21:12
Cimbom'dan Paris'e transfer çıkarması! 3 yıldız birden... Cimbom'dan Paris'e transfer çıkarması! 3 yıldız birden... 20:25
Porto İspanyol santrforu kadrosuna kattı! Porto İspanyol santrforu kadrosuna kattı! 19:10
Daha Eski
Beşiktaş'da idmanlar sürüyor! Cenk Tosun... Beşiktaş'da idmanlar sürüyor! Cenk Tosun... 19:07
Hakan Çalhanoğlu Inter ile sözleşme uzattı! Hakan Çalhanoğlu Inter ile sözleşme uzattı! 18:58
Samsunspor'da ayrılık! Samsunspor'da ayrılık! 18:52
Sivasspor'un yeni transferi antrenmana çıktı Sivasspor'un yeni transferi antrenmana çıktı 18:47
Doğan Alemdar imzayı attı! İşte yeni takımı Doğan Alemdar imzayı attı! İşte yeni takımı 18:37
İsveçli golcü Strandberg Hatayspor’da İsveçli golcü Strandberg Hatayspor’da 18:35