Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Jonah Mathews'i kadrosuna kattı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Jonah Mathews'i transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonu öncesinde transfer çalışmaları kapsamında son olarak Fransa'nın ASVEL takımında forma giyen ABD'li oyun kurucu Mathews kadroya katıldı.

Mathews, 2022-2023 sezonunda ASVEL takımında 40 lig maçında 9,5 sayı, 1,4 ribaunt ve 2,1 asist ortalamalarını yakaladı. THY Avrupa Ligi'nde ise 31 karşılaşmaya çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 10,6 sayı, 1,5 ribaunt ve 2,1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.