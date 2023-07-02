Beşiktaş'ın yeni transferi Emrecan: Hayalini bile kuramazdım!

Süper Lig devi Beşiktaş'ın TFF 2'nci Lig temsilcilerinden Somaspor'dan 4+1 yıllığına kadrosuna kattığı 20 yaşındaki kanat oyuncusu Emrecan Bulut, fabrika işçiliğinden çıkıp gerçek bir peri masalının kahramanı olduktan sonra özel açıklamalar yaptı. Emrecan, hayalini bile kuramadığı duygular yaşadığını söyledi.

Son yıllarda amatör ligden gençleri A takıma alarak vitrine çıkaran Manisa'nın mütevazı ilçe takımı Somaspor'daki tek sezonluk performansıyla parlayan Emrecan Bulut, amatör olarak futbol oynayıp, uzun süre fabrika işçiliği yaparken kendisini Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinde buldu.

1.5 YIL FABRİKADA ÇALIŞTI

Ardahan'da doğarak futbola Manisa'daki amatör Yunusemre Belediyespor'da 2015 yılında başlayan Emrecan, koronavirüs pandemisi dönemi nedeniyle kariyerinin henüz başında yeşil sahadan koptu. Pandemi yüzünden amatör liglere ara verilince 2020-2021 arasını futboldan uzak geçiren Emrecan, genç yaşında bir buzdolabı fabrikasında işçi olarak çalışmaya başlayarak 90 kilograma kadar çıktıktan sonra sahalara yine amatör ligdeki Karaköy SFK'da döndü.

BASATEMÜR KEŞFETTİ

Somaspor'da teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün dikkatini çeken genç futbolcu, geçen sezon başında 3 yıllığına siyah-beyazlılara transfer olarak 19 Temmuz 2022'de kariyerinin ilk profesyonel sözleşmesine imza attı. Henüz 20 yaşındaki futbolcu ilk yılında 2'nci Lig'de 15, Türkiye Kupası'nda 1 gol attı. Genç yaşına rağmen 2'nci Lig'de gol krallığı yarışını üçüncü sırada bitiren Emrecan, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından beğenilince Somaspor'a 5 milyon TL bonservis kazandırarak İstanbul'un yolunu tuttu.

YERLİ VARDY

Genç yaşında fabrika işçiliğinden başlayarak 1 yıl profesyonel futbol oynayıp Beşiktaş'a transfer olan Emrecan Bulut, hikayesiyle futbolseverlere İngiliz yıldız Jamie Vardy'i hatırlattı. Emrecan gibi fabrikada çalışan, uzun yıllar amatör liglerde oynayan Jamie Vardy, 2016 yılında Leicester City takımıyla İngiltere Premier Ligi'nde şampiyonluk yaşadı. Dünyanın en zorlu liglerinden birinde şampiyon olmadan 6 sene öncesine kadar amatör kümede top koşturan, 10 sene önce fabrikada çalışan Jamie Vardy, peri masalını İngiltere Milli Takımı'na seçilerek taçlandırmıştı.

"HAYALİNİ BİLE KURAMAZDIM"

Fabrikada çalışan amatör bir futbolcuyken Beşiktaş'a transfer olan Emrecan Bulut, özel açıklamalar yaptı. Kısa süre önceye kadar böyle bir hayal bile kuramadığını söyleyen 20 yaşındaki futbolcu, "İnanılmaz güzel duygular yaşıyorum. Henüz 1 sene öncesine kadar Beşiktaş gibi çok büyük bir kulübe transfer olabileceğimin hayalini bile kurmuyordum. Somaspor'da profesyonel olup 2'nci Lig'de forma giymeye başlayana kadar futbolla, kariyerimle ilgili bir planım bile yoktu. Profesyonel olarak oynamaya başladıktan sonra birden talipler artmaya başladı. Talipleri görünce hayal kurmaya başladım" dedi.

Futbol sahalarından koptuğu pandemi döneminde Manisa'da buzdolabı parçaları yapan bir fabrikada 1.5 seneden fazla işçi olarak çalıştığını söyleyen Emrecan, Beşiktaş'ta uzun yıllar görev yapıp her genç futbolcu gibi artık A Milli Takım'da da forma giymeyi hayal ettiğini dile getirdi.