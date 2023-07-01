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Beşiktaş'a Coutinho transferinde sevindiren haber!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Philippe Coutinho ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı yıldız ile pek çok takım yakından ilgilenirken siyah beyazlıların transfer yarışında önde olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'a Coutinho transferinde sevindiren haber!

Beşiktaş, Premier Lig'de Aston Villa forması giyen 10 numara Philippe Coutinho için girişimlerini ısrarlı bir şekilde sürdürüyor. Siyahbeyazlılar Brezilyalı yıldız için İngiliz ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Josef De Souza'nın yakın arkadaşı olan Coutinho için umutlandıran haberler geldi. Buna göre Suudi Arabistan ve Brezilya kulüpleri de Coutinho'yu transfer etmek için yarışırken, Beşiktaş'ın şansının yüksek olduğu belirtildi.

ÖNCELİK KİRALAMA

Habere göre Aston Villa, Coutinho'dan zarar etmeyi göz almış durumda. İngilizler, Brezilyalı orta saha oyuncusu için bir yıl önce ödenen 20 milyon euro'nun çok altında bir miktara satabilmek için pazarlık etmeye hazır. Haberde ayrıca Türk ekibinin oyuncu için kiralama önerisi dışında 8 milyon euro'luk bir bonservis bedeli teklif etmeye sıcak baktığı, ancak bu ödemeyi yalnızca bir yıllık kiralamadan sonra Haziran 2024'te yapmak istediği açıklandı. Coutinho da Avrupa'da oynamak istiyor.

Profesyonel kariyerinde 468 maça çıkan Coutinho, rakip fileleri 107 kez havalandırdı, 79 da gol pası verdi.

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