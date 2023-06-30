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Beşiktaş 4 koldan! İmzalar peş peşe

Beşiktaş yönetimi taraftarlarının 4 gözle beklediği transferler için adeta geri sayıma geçti. Siyah-beyazlılar, Ozan Tufan, Halil Dervişoğlu, Djiku ve Kuzyaev için tekliflerini güncelledi. Teknik direktör Şenol Güneş de imzaların bir an önce atılması için sabırsızlanıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 06:50
Beşiktaş 4 koldan! İmzalar peş peşe

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Transferin sessiz takımlarından Beşiktaş'ta bayram sonrası büyük bir hareketliliğin yaşanması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar, daha önce de görüşmelerde bulunduğu 4 oyuncu için tekliflerini güncelledi. Beşiktaş Yönetimi'nin bayram sonrası yıldız oyunculara imza attırması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar'da Teknik Direktör Şenol Güneş de transferlerin yeni sezon kampına yetişmesini istiyor. Beşiktaş savunma hattı için bonservisi elinde olan Ganalı stoper Alexander Djiku'ya yeni bir teklif yaptı.

HALİL'LE ANLAŞMA TAMAM

Yıldız oyuncunun son kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor. Orta saha transferinde şu an gündeminde olan futbolcular Zenit'ten 30 yaşındaki oyuncu Daler Kuzyaev ve Ozan Tufan. Beşiktaş, Ozan ile olan görüşmelerinde anlaşma zemini yakalarken, Hull City'le de temaslarına devam ediyor. Beşiktaş, forvet bölgesinde alternatif oluşturması için görüştüğü Halil Dervişoğlu ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Ancak kulübü Brendford ile görüşmeler sürüyor. Beşiktaş, İngiliz kulübüne yeni bir teklif sundu. 23 yaşındaki golcünün kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.

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