Beşiktaş transferde gözünü kararttı! İki stoperden biri gelecek

Transfer operasyonlarına çok hızlı start veren Beşiktaş'ta takviye öncelikli mevkilerden biri stoper bölgesi...
Transfer operasyonlarına çok hızlı start veren Beşiktaş'ta takviye öncelikli mevkilerden biri stoper bölgesi...
Savunmaya alınacak oyuncu konusunda listeye pek çok aday ekleyen siyah beyazlılarda 2 Brezilyalı isim ağır basıyor.
Bunlardan biri Bragal'lı Vitor Tormena, diğer de Southampton'lı Lyanco...
Vitor Tormena için geçtiğimiz günlerde Braga'ya resmi teklif yapan siyahbeyazlılar, Portekiz kulübüyle anlaşma sağlayamadı.
Braga'nın 1 yıl sözleşmesi kalan deneyimli oyuncu için talep ettiği bonservis bedelinin yönetim tarafından çok yüksek bulunduğu aktarıldı.
Ancak 27 yaşındaki stoperin, Şenol Güneş'in ilk istediği aday olması nedeniyle pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.
Alternatif isimlere yönelen siyah-beyazlılar, Lyanco için de Southampton'la pazarlıklara devam ediyor.
Güçlü fiziği ile dikkat çeken 26 yaşındaki Brezilyalı savunmacının, Premier Lig'den düşen İngiliz ekibinden ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.
Southampton, Lyanco'yu 2 yıl önce 7,5 milyon euro karşılığında Torino'dan transfer ederken 4 yıllık sözleşme imzalatmıştı.
Oyuncunun şu anki değeri 3.5 milyon euro civarında.