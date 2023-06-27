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Beşiktaş transferde gözünü kararttı! İki stoperden biri gelecek

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılarda bu anlamda savunmaya da takviye yapılacağı bilinirken Beşiktaş listesine aldığı o 2 yıldızdan birisini kadrosuna katmakta oldukça kararlı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 06:50
Beşiktaş transferde gözünü kararttı! İki transferden biri gelecek

Transfer operasyonlarına çok hızlı start veren Beşiktaş'ta takviye öncelikli mevkilerden biri stoper bölgesi...

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Beşiktaş transferde gözünü kararttı! İki transferden biri gelecek

Savunmaya alınacak oyuncu konusunda listeye pek çok aday ekleyen siyah beyazlılarda 2 Brezilyalı isim ağır basıyor.

Beşiktaş transferde gözünü kararttı! İki transferden biri gelecek

Bunlardan biri Bragal'lı Vitor Tormena, diğer de Southampton'lı Lyanco...

Beşiktaş transferde gözünü kararttı! İki transferden biri gelecek

Vitor Tormena için geçtiğimiz günlerde Braga'ya resmi teklif yapan siyahbeyazlılar, Portekiz kulübüyle anlaşma sağlayamadı.

Beşiktaş transferde gözünü kararttı! İki transferden biri gelecek

Braga'nın 1 yıl sözleşmesi kalan deneyimli oyuncu için talep ettiği bonservis bedelinin yönetim tarafından çok yüksek bulunduğu aktarıldı.

Beşiktaş transferde gözünü kararttı! İki transferden biri gelecek

Ancak 27 yaşındaki stoperin, Şenol Güneş'in ilk istediği aday olması nedeniyle pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.

Beşiktaş transferde gözünü kararttı! İki transferden biri gelecek

Alternatif isimlere yönelen siyah-beyazlılar, Lyanco için de Southampton'la pazarlıklara devam ediyor.

Beşiktaş transferde gözünü kararttı! İki transferden biri gelecek

Güçlü fiziği ile dikkat çeken 26 yaşındaki Brezilyalı savunmacının, Premier Lig'den düşen İngiliz ekibinden ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Beşiktaş transferde gözünü kararttı! İki transferden biri gelecek

Southampton, Lyanco'yu 2 yıl önce 7,5 milyon euro karşılığında Torino'dan transfer ederken 4 yıllık sözleşme imzalatmıştı.

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