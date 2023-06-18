Beşiktaş'tan sol kanat hamlesi! Aboubakar aracı olacak

Yeni sezon transfer çalışmalarını ara vermeden sürdüren Beşiktaş'ın, bonservisi Olimpik Lyon'da olan Karl Toko Ekambi'yi transfer listesine eklediği öğrenildi.
Yeni sezon transfer çalışmalarını ara vermeden sürdüren Beşiktaş'ın, bonservisi Olimpik Lyon'da olan Karl Toko Ekambi'yi transfer listesine eklediği öğrenildi.
Beşiktaş yönetimi Lyon ile 1 senelik daha sözleşmesi bulunan Karl Toko Ekambi'yi ilk olarak kiralık olarak renklerine katmayı hedefliyor.
Fransız ekibinin bu teklifi kabul etmemesi durumunda ise oyuncunun Lyon ile olan sözleşmesini feshetmesini beklenecek. Ekambi için tanıdık bir isim de devreye girdi.
Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Aboubakar'ın da, milli takımdan yakın arkadaş olan vatandaşıyla bir görüşme yaptığı ve Türkiye'ye gelmesi durumunda çok mutlu olacağını söylediği belirtildi.
Olimpik Lyon'dan kiralık olarak Rennes'te forma giyen Ekambi, bu sezon toplam 38 maçta 9 gol, 4 asist yaptı.