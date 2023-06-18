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Beşiktaş'tan sol kanat hamlesi! Aboubakar aracı olacak

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş gelecek sezon için transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in verdiği rapor doğrultusunda kanat oyuncusu için arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar rotayı Fransa'ya çevirdi. Kartal'ın talip olduğu yıldız oyuncu için Vincent Aboubakar aracı olacak. İşte detaylar... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 06:50
Beşiktaş'tan sol kanat hamlesi! Aboubakar aracı olacak

Yeni sezon transfer çalışmalarını ara vermeden sürdüren Beşiktaş'ın, bonservisi Olimpik Lyon'da olan Karl Toko Ekambi'yi transfer listesine eklediği öğrenildi.

Beşiktaş'tan sol kanat hamlesi! Aboubakar aracı olacak

Beşiktaş yönetimi Lyon ile 1 senelik daha sözleşmesi bulunan Karl Toko Ekambi'yi ilk olarak kiralık olarak renklerine katmayı hedefliyor.

Beşiktaş'tan sol kanat hamlesi! Aboubakar aracı olacak

Fransız ekibinin bu teklifi kabul etmemesi durumunda ise oyuncunun Lyon ile olan sözleşmesini feshetmesini beklenecek. Ekambi için tanıdık bir isim de devreye girdi.

Beşiktaş'tan sol kanat hamlesi! Aboubakar aracı olacak

Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Aboubakar'ın da, milli takımdan yakın arkadaş olan vatandaşıyla bir görüşme yaptığı ve Türkiye'ye gelmesi durumunda çok mutlu olacağını söylediği belirtildi.

Beşiktaş'tan sol kanat hamlesi! Aboubakar aracı olacak

Olimpik Lyon'dan kiralık olarak Rennes'te forma giyen Ekambi, bu sezon toplam 38 maçta 9 gol, 4 asist yaptı.

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