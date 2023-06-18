BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'dan stoper mesaisi! Listede sürpriz isim

Beşiktaş'ta Sportif Direktör Ceyhun Kazancı geçtiğimiz günlerde Barcelona Futbol Direktörü Mateu Almany ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Söz konusu görüşmede 4-5 oyuncunun ismi gündeme geldi. Gündeme gelen isimlerden biri de geçen sezon Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Clement Lenglet...

Takvim'in haberine göre; Kazancı ile Almany'nin önümüzdeki hafta bir kez daha görüşeceği ve Lenglet'in transferi ile ilgili son durumu masaya yatıracakları öğrenildi. Barcelona'dan Lenglet'in yanı sıra Samuel Umtiti, Sergino Dest, Alex Collado ve Franck Kessie'nin isimleri de siyah-beyazlılarla anılıyor. İspanyol devi, bu oyuncuları gelecek sezon takımda düşünmüyor.

Geçtiğimiz sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren Lenglet, oynadığı 35 maçta 1 gol atarken 2 de asist yaptı. 28 yaşındaki Fransız stoperin Barcelona ile sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.