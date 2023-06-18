TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Kessie transferinde kötü haber! İtalyan devi transferde rakip oldu

Siyah-beyazlıların transfer listesine giren ve görüşmelerin başladığı isimler için önemli Avrupa kulüplerinin devreye girdiği belirtildi.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın İspanya'da bir araya geldiği Barcelona Futbol Direktörü Alemany'den, 26 yaşındaki Fildişi Sahilli orta sahası Franck Kessie'yle ilgili bilgi alındı.

Siyah beyazlıların, Alemany'ye tecrübeli oyuncu için kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi. Ancak Katalan ekibinin futbol direktörü, oyuncu için Inter'in de ikinci kez talebi olduğunu ve İtalyan ekibinin bonservisiyle alınması yönünde rakam sorduğunu söyledi. Kazancı da bunun üzerine "Bizim teklifimiz sadece kiralama olacak" diyerek görüşmesini sonlandırdı.