Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Kessie transferinde kötü haber! İtalyan devi transferde rakip oldu

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Kessie transferinde kötü haber! İtalyan devi transferde rakip oldu

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan 26 yaşındaki yıldız Franck Kessie ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Futbolcu için son olarak İtalyan devinin de talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Kessie transferinde kötü haber! İtalyan devi transferde rakip oldu

Siyah-beyazlıların transfer listesine giren ve görüşmelerin başladığı isimler için önemli Avrupa kulüplerinin devreye girdiği belirtildi.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın İspanya'da bir araya geldiği Barcelona Futbol Direktörü Alemany'den, 26 yaşındaki Fildişi Sahilli orta sahası Franck Kessie'yle ilgili bilgi alındı.

Siyah beyazlıların, Alemany'ye tecrübeli oyuncu için kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi. Ancak Katalan ekibinin futbol direktörü, oyuncu için Inter'in de ikinci kez talebi olduğunu ve İtalyan ekibinin bonservisiyle alınması yönünde rakam sorduğunu söyledi. Kazancı da bunun üzerine "Bizim teklifimiz sadece kiralama olacak" diyerek görüşmesini sonlandırdı.

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