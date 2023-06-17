Beşiktaş'tan Thomas Müller bombası! Transferde Mario Gomez detayı

Spor Toto Süper Lig'de sezonu üçüncü sırada noktalayan Beşiktaş'ta taraftarları heyecanlandıracak gelişmeler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de sezonu üçüncü sırada noktalayan Beşiktaş'ta taraftarları heyecanlandıracak gelişmeler yaşanıyor.
Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları hızlandı.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda yapacağı takviyelerle şampiyonluğa uzanmak isteyen Kara Kartal ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.
Beşiktaş'ın Bayern Münih forması giyen Alman yıldız Thomas Müller'i gündemine aldığı belirtildi.
33 yaşındaki Alman yıldızın Bayern Münih ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kaldı ve Almanya'dan ayrılmayı planlıyor.
Yeni bir yapılanmaya giden Bayern'in de Müller'i yaşı nedeniyle gelecek sezon ilk 11'de düşünmüyor.
Beşiktaş'ın net kararını vermesi halinde Müller'in hem Bayern'den hem de milli takımdan yakın arkadaşı Mario Gomez bu transferde etkin rol oynayabileceği ifade edildi.