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Beşiktaş'tan Thomas Müller bombası! Transferde Mario Gomez detayı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş'tan dünya çapında ses getirecek bir transfer hamlesi geldi. Siyah-beyazlılar, Bundesliga devi Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Thomas Müller'i gündemine alırken, transferde Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez'in etkin rol oynayabileceği kaydedildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 13:55
Beşiktaş'tan Thomas Müller bombası! Transferde Mario Gomez detayı

Spor Toto Süper Lig'de sezonu üçüncü sırada noktalayan Beşiktaş'ta taraftarları heyecanlandıracak gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş'tan Thomas Müller bombası! Transferde Mario Gomez detayı

Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları hızlandı.

Beşiktaş'tan Thomas Müller bombası! Transferde Mario Gomez detayı

Teknik heyetin raporu doğrultusunda yapacağı takviyelerle şampiyonluğa uzanmak isteyen Kara Kartal ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş'tan Thomas Müller bombası! Transferde Mario Gomez detayı

Beşiktaş'ın Bayern Münih forması giyen Alman yıldız Thomas Müller'i gündemine aldığı belirtildi.

Beşiktaş'tan Thomas Müller bombası! Transferde Mario Gomez detayı

33 yaşındaki Alman yıldızın Bayern Münih ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kaldı ve Almanya'dan ayrılmayı planlıyor.

Beşiktaş'tan Thomas Müller bombası! Transferde Mario Gomez detayı

Yeni bir yapılanmaya giden Bayern'in de Müller'i yaşı nedeniyle gelecek sezon ilk 11'de düşünmüyor.

Beşiktaş'tan Thomas Müller bombası! Transferde Mario Gomez detayı

Beşiktaş'ın net kararını vermesi halinde Müller'in hem Bayern'den hem de milli takımdan yakın arkadaşı Mario Gomez bu transferde etkin rol oynayabileceği ifade edildi.

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