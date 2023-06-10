BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın Redmond'a teklifi belli oldu!

Sezonun sona ermesiyle beraber siyah-beyazlılarda kadro çalışmaları hız kazandı.
Sezonun sona ermesiyle beraber siyah-beyazlılarda kadro çalışmaları hız kazandı.
Geride bıraktığımız sezonun öne çıkan isimlerinden Nathan Redmond'un takımda kalması için çaba harcanıyor.
Milliyet'te yer alan habere göre Beşiktaş'ta İngiliz futbolcuya 2+1 yıllık sözleşme teklif edilmesi planlanıyor. Redmond'a sezon başı maaş olarak 1.8 milyon euro ödenmesi düşünülüyor.
Artık son sözün yıldız futbolcuda olacağı kaydedildi. Şu anda bonservisi elinde olan başarılı oyuncuya birçok takımın ilgisi bulunuyor. Ancak 29 yaşındaki futbolcunun önceliğinin İngiltere Premier Lig olduğu bildirildi.
Eğer Redmond, Premier Lig'de beklediği ve istediği teklifi bulamazsa Beşiktaş'ta kalmaya sıcak bakıyor. Bu sezon özellikle Şenol Güneş geldikten sonra ciddi bir çıkış yaşayan deneyimli yıldız toplamda 29 resmi maçta 6 gol attı, 6 asist yaptı.
Redmond, bilhassa 4-2 kazanılan Fenerbahçe derbisinde sahanın en iyilerindendi.