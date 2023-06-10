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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın Redmond'a teklifi belli oldu!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta iç transfer çalışmaları başladı. Siyah-beyazlılar geride bıraktığımız sezonun en etkili isimlerinden olan Nathan Redmond'a yeni bir kontrat önerdi. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2023 Cumartesi 10:28
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın Redmond'a teklifi belli oldu!

Sezonun sona ermesiyle beraber siyah-beyazlılarda kadro çalışmaları hız kazandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın Redmond'a teklifi belli oldu!

Geride bıraktığımız sezonun öne çıkan isimlerinden Nathan Redmond'un takımda kalması için çaba harcanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın Redmond'a teklifi belli oldu!

Milliyet'te yer alan habere göre Beşiktaş'ta İngiliz futbolcuya 2+1 yıllık sözleşme teklif edilmesi planlanıyor. Redmond'a sezon başı maaş olarak 1.8 milyon euro ödenmesi düşünülüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın Redmond'a teklifi belli oldu!

Artık son sözün yıldız futbolcuda olacağı kaydedildi. Şu anda bonservisi elinde olan başarılı oyuncuya birçok takımın ilgisi bulunuyor. Ancak 29 yaşındaki futbolcunun önceliğinin İngiltere Premier Lig olduğu bildirildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın Redmond'a teklifi belli oldu!

Eğer Redmond, Premier Lig'de beklediği ve istediği teklifi bulamazsa Beşiktaş'ta kalmaya sıcak bakıyor. Bu sezon özellikle Şenol Güneş geldikten sonra ciddi bir çıkış yaşayan deneyimli yıldız toplamda 29 resmi maçta 6 gol attı, 6 asist yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın Redmond'a teklifi belli oldu!

Redmond, bilhassa 4-2 kazanılan Fenerbahçe derbisinde sahanın en iyilerindendi.

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