Haberler Beşiktaş Alex Teixeira’ya borcumuz yok

Alex Teixeira’ya borcumuz yok

Beşiktaş kulübü, Alex Teixeira'ya borçları olmadığını açıkladı. FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurululu'nun, Beşiktaş'a eski futbolcusu Alex Teixeira'ya, geçmiş dönem alacakları sebebiyle 407 bin euro borcu olduğu ve 45 gün içinde ödemezse transfer yasağı getireceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada söz konusu tutarın geçmiş aylarda Alex Teixeira'ya ödenerek dosyanın kapatıldığı. Beşiktaş'ın FIFA veya UEFA tarafından herhangi bir şekilde transfer yasağı alma gibi bir durumu bulunmadığı belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 06:50
Alex Teixeira’ya borcumuz yok
Beşiktaş kulübü, Alex Teixeira'ya borçları olmadığını açıkladı. FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurululu'nun, Beşiktaş'a eski futbolcusu Alex Teixeira'ya, geçmiş dönem alacakları sebebiyle 407 bin euro borcu olduğu ve 45 gün içinde ödemezse transfer yasağı getireceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada söz konusu tutarın geçmiş aylarda Alex Teixeira'ya ödenerek dosyanın kapatıldığı. Beşiktaş'ın FIFA veya UEFA tarafından herhangi bir şekilde transfer yasağı alma gibi bir durumu bulunmadığı belirtildi.
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