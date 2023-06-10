TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın gözdesi El Shaarawy'den flaş karar!

Süper Lig devi Beşiktaş için geride kalan sezon istenildiği gibi başarılı geçmedi.
Bu nedenle siyah beyazlılar gelecek sezon kadrosuna etkili isimleri katarak her kulvarda başarılı olmak istiyor.
Bu anlamda Beşiktaş'ın Roma formasını terleten 30 yaşındaki yıldız sol kanat El Shaarawy ile yakından ilgilendiği biliniyordu.
Son olarak yıldız futbolcunun transfer durumu hakkında flaş gelişme yaşandı.
Eski Milan ve Monaco'lu oyuncunun, Roma ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.
Calciomercato. com tarafından bildirildiği üzere, taraflar sözleşmenin yenilenmesi için tam bir anlaşmaya vardı.
Roma sportif direktörü Tiago Pinto, daha önce senelik 3.5 milyon euro kazanan Mısır asıllı oyuncuyu, daha düşük bir rakama 2 senelik ikna ettiği ifade edildi.