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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın gözdesi El Shaarawy'den flaş karar!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Bu anlamda siyah beyazlılarda gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ederken Beşiktaş'ın Roma'nın yıldız ismi El Shaarawy ile yakından ilgilendiği biliniyordu. Son olarak 30 yaşındaki kanat oyuncusu transfer durumu hakkında kritik kararını verdi. İşte detaylar....

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2023 Cumartesi 12:26
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın gözdesi El Shaarawy'den flaş karar!

Süper Lig devi Beşiktaş için geride kalan sezon istenildiği gibi başarılı geçmedi.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın gözdesi El Shaarawy'den flaş karar!

Bu nedenle siyah beyazlılar gelecek sezon kadrosuna etkili isimleri katarak her kulvarda başarılı olmak istiyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın gözdesi El Shaarawy'den flaş karar!

Bu anlamda Beşiktaş'ın Roma formasını terleten 30 yaşındaki yıldız sol kanat El Shaarawy ile yakından ilgilendiği biliniyordu.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın gözdesi El Shaarawy'den flaş karar!

Son olarak yıldız futbolcunun transfer durumu hakkında flaş gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın gözdesi El Shaarawy'den flaş karar!

Eski Milan ve Monaco'lu oyuncunun, Roma ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın gözdesi El Shaarawy'den flaş karar!

Calciomercato. com tarafından bildirildiği üzere, taraflar sözleşmenin yenilenmesi için tam bir anlaşmaya vardı.

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