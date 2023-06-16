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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Romain Saiss'in yeni takımı belli oldu

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlı takımdan ayrılması gündemde olan Faslı stoper Romain Saiss'in yeni takımı netleşti. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 15:06
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Romain Saiss'in yeni takımı belli oldu

Sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta gözler transfer dönemine çevrildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Romain Saiss'in yeni takımı belli oldu

Siyah beyazlılarda yeni sezon için yapılacak hamleler büyük önem yaşıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Romain Saiss'in yeni takımı belli oldu

Yönetim konuyla ilgili hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Romain Saiss'in yeni takımı belli oldu

Öte yandan Kartal'da, takıma katılacak futbolcuların yanı sıra gidecek isimler de merak konusu olmuştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Romain Saiss'in yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ta takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Romain Saiss'in yeni takımı belli oldu

Siyah beyazlılarda forma giyen o ismin Fransız ekibi Marsilya ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Romain Saiss'in yeni takımı belli oldu

İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Romain Saiss'in yeni takımı belli oldu

aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Fas basınından aktardığı habere göre; Beşiktaş ile iplerini koparan Romain Saiss, Marsilya ile el sıkıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Romain Saiss'in yeni takımı belli oldu

Siyah beyazlılardan ayrılmayı kafasına koyan tecrübeli stopere birçok takımın ilgisi bulunuyordu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Romain Saiss'in yeni takımı belli oldu

Marsilya'nın ise geçtiğimiz günlerde Saiss ile temasa geçtiği yazıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Romain Saiss'in yeni takımı belli oldu

İki tarafın transfer için her konuda anlaştığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Romain Saiss'in yeni takımı belli oldu

Ancak Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor'un takımdan ayrılmasının ardından transferin beklemeye alındığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Romain Saiss'in yeni takımı belli oldu

Marsilya Başkanı Pablo Longoria'nın, transferi ertelediği ve yeni bir teknik direktörle anlaştıktan sonra transfer için onay alacağı aktarıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Romain Saiss'in yeni takımı belli oldu

Öte yandan transferin birkaç hafta içerisinde netlik kazanacağı yazıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Romain Saiss'in yeni takımı belli oldu

Bunun yanı sıra Marsilya'nın, Romain Saiss'e geçen sezon da ilgi gösterdiği ancak yine yaşanan belirsizliklerden dolayı oyuncunun Beşiktaş'a imza attığı bildirildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Romain Saiss'in yeni takımı belli oldu

33 yaşındaki defans bu sezon Beşiktaş formasıyla 26 maça çıktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Romain Saiss'in yeni takımı belli oldu

Romain Saiss bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistle oynadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Romain Saiss'in yeni takımı belli oldu

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Faslı futbolcunun, siyah beyazlılarla olan sözleşmesi 2024 yılına sona erecek.

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