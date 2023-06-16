BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Romain Saiss'in yeni takımı belli oldu

Sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta gözler transfer dönemine çevrildi.
Siyah beyazlılarda yeni sezon için yapılacak hamleler büyük önem yaşıyor.
Yönetim konuyla ilgili hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
Sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta gözler transfer dönemine çevrildi.
Siyah beyazlılarda yeni sezon için yapılacak hamleler büyük önem yaşıyor.
Yönetim konuyla ilgili hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan Kartal'da, takıma katılacak futbolcuların yanı sıra gidecek isimler de merak konusu olmuştu.
Beşiktaş'ta takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
İşte ayrıntılar...
aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Fas basınından aktardığı habere göre; Beşiktaş ile iplerini koparan Romain Saiss, Marsilya ile el sıkıştı.
Siyah beyazlılardan ayrılmayı kafasına koyan tecrübeli stopere birçok takımın ilgisi bulunuyordu.
Marsilya'nın ise geçtiğimiz günlerde Saiss ile temasa geçtiği yazıldı.
İki tarafın transfer için her konuda anlaştığı belirtildi.
Ancak Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor'un takımdan ayrılmasının ardından transferin beklemeye alındığı ifade edildi.
Marsilya Başkanı Pablo Longoria'nın, transferi ertelediği ve yeni bir teknik direktörle anlaştıktan sonra transfer için onay alacağı aktarıldı.
Öte yandan transferin birkaç hafta içerisinde netlik kazanacağı yazıldı.
Bunun yanı sıra Marsilya'nın, Romain Saiss'e geçen sezon da ilgi gösterdiği ancak yine yaşanan belirsizliklerden dolayı oyuncunun Beşiktaş'a imza attığı bildirildi.
33 yaşındaki defans bu sezon Beşiktaş formasıyla 26 maça çıktı.
Romain Saiss bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Faslı futbolcunun, siyah beyazlılarla olan sözleşmesi 2024 yılına sona erecek.