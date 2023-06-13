Grillitsch’e yakın takip

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş için Florian Grillitsch iddiası geldi. Alman basınında yer alan habere göre, Ajax'ın sözleşmesi bitecek Grillitsch ile yola devam etmeyeceği ve Avusturyalı futbolcunun takımdan ayrılacağı öne sürüldü. 27 yaşındaki futbolcu ile ilgilenen takımlardan biri olarak Beşiktaş da gösterildi. Öte yandan Werder Bremen, Real Betis, Sevilla ve Premier Lig'den de bazı ekiplerin orta saha oyuncusuna ilgi gösterdiği kaydedildi. Grillitsch, G.Saray'ın da gündeminde yer almış, daha sonra Ajax'a imza atmıştı.