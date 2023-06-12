Tayfur Bingöl hala belirsiz

Kiralık sözleşmesi sona eren Tayfur Bingöl'ün durumu belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Şenol Güneş, satın alma opsiyonu 1,3 milyon euro olan Tayfur'un kadroda tutulmasını istiyor. Siyah-beyazlı yönetim de 1 milyon euro'nun altında bir bedel karşılığında Tayfur'un bonservisini Alanyaspor'dan almayı planlıyor. 30 yaşındaki futbolcu kalma konusunda net bir karar vermezken Beşiktaş ise Tayfur için aceleci davranmayacak transfer döneminin sonuna kadar oyuncunun durumu izlenecek.
Kiralık sözleşmesi sona eren Tayfur Bingöl'ün durumu belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Şenol Güneş, satın alma opsiyonu 1,3 milyon euro olan Tayfur'un kadroda tutulmasını istiyor. Siyah-beyazlı yönetim de 1 milyon euro'nun altında bir bedel karşılığında Tayfur'un bonservisini Alanyaspor'dan almayı planlıyor. 30 yaşındaki futbolcu kalma konusunda net bir karar vermezken Beşiktaş ise Tayfur için aceleci davranmayacak transfer döneminin sonuna kadar oyuncunun durumu izlenecek.