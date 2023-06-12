Biri gider biri gelir!

Yeni sezon öncesi stoper, orta saha ve kanat oyuncusu takviyeleri yapmasına kesin gözüyle bakılan Beşiktaş'ta yeni transferler, takımdan ayrılacak oyuncuların durumuna göre şekillenecek. Beşiktaş kiralık oyunculardan Maxim'le yollarını ayırmayı planlarken Redmond'un da bonservislerini alarak tutmaya çalışacak. Bunun dışında; Gedson, Saiss, Rosier, Muleka gibi oyunculara tatmin edici teklifler gelmesi halinde ayrılmalarına onay verilebileceği iddia edilse de yönetim ve teknik heyetinin öncelikli tercihinin bu isimlerin takımda kalması olduğu biliniyor. Beşiktaş'tan ayrılabilecek oyuncular arasında anılan Valentin Rosier'e de İtalya ve Fransa'dan teklifler olduğu iddia edilmişti. Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle formayı Onur Bulut'a kaptıran Rosier, Güneş'in gözüne yeniden girip 11'e döndü. Rosier'in yeni sezonda Beşiktaş'ta devam edip etmeyeceği merakla beklenirken yöneticiler; öncelikli tercihlerinin Fransız sağ bekin takımda kalmasından yana olduğunu, ayrıca bir teklifin olmadığını ifade ettiler. Rosier için yüksek bir teklif gelmezse , Kartal sağ bek mevkisinde yoluna Rosier - Onur rotasyonuyla devam edecek.