Burak’tan statlı paylaşım

Futbolculuk kariyerine nokta koyup Türkiye'ye dönen Burak Yılmaz'ın adı ise son dönemde yoğun şekilde Beşiktaş ile anılıyor. Burak Yılmaz'ın Teknik dinektör Şenol Güneş'in yardımcısı olacağı konuşulurken yıldız isim de bu yöndeki isteğini gizlemiyor. Burak sosyal medyadan bu iddiaları güçlendirecek bir paylaşım yaptı. Vodafone Park'ın gözüktüğü İstanbul manzarasını paylaşan Burak'ın Şenol Güneş'in ekibine katılması bekleniyor.
Futbolculuk kariyerine nokta koyup Türkiye'ye dönen Burak Yılmaz'ın adı ise son dönemde yoğun şekilde Beşiktaş ile anılıyor. Burak Yılmaz'ın Teknik dinektör Şenol Güneş'in yardımcısı olacağı konuşulurken yıldız isim de bu yöndeki isteğini gizlemiyor. Burak sosyal medyadan bu iddiaları güçlendirecek bir paylaşım yaptı. Vodafone Park'ın gözüktüğü İstanbul manzarasını paylaşan Burak'ın Şenol Güneş'in ekibine katılması bekleniyor.