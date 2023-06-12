İstanbul’u çok özlemişim

Özel bir organizasyon ve Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için İstanbul'a gelen Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ı çok özlediğini söyledi. Portekizli futbol adamı, "Her ne sebepten olursa olsun tekrar bu ülkede olmak çok güzel. Hem Beşiktaş'ı hem İstanbul'u ne kadar özlediğimi tekrar anladım. Kendimi ikinci evimdeymiş gibi hissettim" ifadelerini kullandı.
Özel bir organizasyon ve Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için İstanbul'a gelen Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ı çok özlediğini söyledi. Portekizli futbol adamı, "Her ne sebepten olursa olsun tekrar bu ülkede olmak çok güzel. Hem Beşiktaş'ı hem İstanbul'u ne kadar özlediğimi tekrar anladım. Kendimi ikinci evimdeymiş gibi hissettim" ifadelerini kullandı.