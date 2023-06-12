Haberler Beşiktaş Kaloc önerisi

Kaloc önerisi

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta menajerler aracılığıyla yeni bir ismin önerildiği ortaya çıktı. Çek Cumhuriyeti ekibi Banik Ostrava'dan 23 yaşındaki orta saha Filip Kaloc'ın, Beşiktaş'a teklif edildiği bildirildi. İdarecilerin de genç oyuncuyu değerlendirmeye aldığı kaydedildi. 23 yaşındaki Filip Kaloc bu sezon Banik Ostrava ekibiyle 31 resmi maça çıktı. Kaloc bu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Kaloc önerisi
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta menajerler aracılığıyla yeni bir ismin önerildiği ortaya çıktı. Çek Cumhuriyeti ekibi Banik Ostrava'dan 23 yaşındaki orta saha Filip Kaloc'ın, Beşiktaş'a teklif edildiği bildirildi. İdarecilerin de genç oyuncuyu değerlendirmeye aldığı kaydedildi. 23 yaşındaki Filip Kaloc bu sezon Banik Ostrava ekibiyle 31 resmi maça çıktı. Kaloc bu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
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