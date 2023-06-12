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Ada’dan Saiss atağı

Everton, Wolves'un eski savunma oyuncusu Romain Saiss'i transfer etmek istiyor. Faslı stoper Beşiktaş'tan ayrılmaya hazırlanıyor. FootMercato'dan Santi Aouna'nın haberine göre bu yaz Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen eski Wolves stoperi Saiss'le sözleşme imzalamak için yarışıyor. Aouna "Nottingham Forest ve Everton, Saiss için yarışta. Saiss Katar'dan büyük bir teklif aldı ama önceliği Avrupa'da kalmak" diye yazdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Ada’dan Saiss atağı
Everton, Wolves'un eski savunma oyuncusu Romain Saiss'i transfer etmek istiyor. Faslı stoper Beşiktaş'tan ayrılmaya hazırlanıyor. FootMercato'dan Santi Aouna'nın haberine göre bu yaz Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen eski Wolves stoperi Saiss'le sözleşme imzalamak için yarışıyor. Aouna "Nottingham Forest ve Everton, Saiss için yarışta. Saiss Katar'dan büyük bir teklif aldı ama önceliği Avrupa'da kalmak" diye yazdı.
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