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Beşiktaş'tan çifte transfer bombası! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezonu üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmalar hızlandı. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılar, biri Galatasaray'ın eski yıldızı olmak üzere iki ismi renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 15:14
Beşiktaş'tan çifte transfer bombası! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlılar, gündemindeki bazı isimlerle temas kurmaya başladı.

Beşiktaş'tan çifte transfer bombası! Galatasaray'ın eski yıldızı...

TRT Spor'un haberine göre; yönetim, Halil Dervişoğlu'na Beşiktaş forması giydirmek istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in, yerli oyuncu sayısının artırılması isteği doğrultusunda 23 yaşındaki oyuncu ile ilk görüşme yapıldı.

Beşiktaş'tan çifte transfer bombası! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Halil'in Brentford kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş, bu transferi uygun bir bonservis ücreti ile bitirmeyi planlıyor.

Beşiktaş'tan çifte transfer bombası! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Siyah beyazlıların gündemindeki son isim Daniel Amartey. Leicester City ile sözleşmesi sona eren Ganalı stoper için girişimler başladı.

Beşiktaş'tan çifte transfer bombası! Galatasaray'ın eski yıldızı...

28 yaşındaki futbolcuya resmi teklifini yapan yönetim, oyuncunun kararını bekliyor. Bu transfer olumlu sonuçlanırsa Amartey, 9 Temmuz'da başlayacak yurt dışı kampına katılacak.

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