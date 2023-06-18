Beşiktaş'tan çifte transfer bombası! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlılar, gündemindeki bazı isimlerle temas kurmaya başladı.
Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlılar, gündemindeki bazı isimlerle temas kurmaya başladı.
TRT Spor'un haberine göre; yönetim, Halil Dervişoğlu'na Beşiktaş forması giydirmek istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in, yerli oyuncu sayısının artırılması isteği doğrultusunda 23 yaşındaki oyuncu ile ilk görüşme yapıldı.
Siyah beyazlıların gündemindeki son isim Daniel Amartey. Leicester City ile sözleşmesi sona eren Ganalı stoper için girişimler başladı.
28 yaşındaki futbolcuya resmi teklifini yapan yönetim, oyuncunun kararını bekliyor. Bu transfer olumlu sonuçlanırsa Amartey, 9 Temmuz'da başlayacak yurt dışı kampına katılacak.