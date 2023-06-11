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Burak Yılmaz geliyor

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sesleri artık yüksek sesle dile getiriliyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Bayram Bektaş'ın kendi isteğiyle görevinden ayrıldığı, Bektaş'tan oluşan boşluğun Burak Yılmaz ile doldurulacağı ifade edildi. Burak'la 1 yıllık anlaşma yapılması bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 06:50
Burak Yılmaz geliyor
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sesleri artık yüksek sesle dile getiriliyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Bayram Bektaş'ın kendi isteğiyle görevinden ayrıldığı, Bektaş'tan oluşan boşluğun Burak Yılmaz ile doldurulacağı ifade edildi. Burak'la 1 yıllık anlaşma yapılması bekleniyor.
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