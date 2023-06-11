Burak Yılmaz geliyor

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sesleri artık yüksek sesle dile getiriliyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Bayram Bektaş'ın kendi isteğiyle görevinden ayrıldığı, Bektaş'tan oluşan boşluğun Burak Yılmaz ile doldurulacağı ifade edildi. Burak'la 1 yıllık anlaşma yapılması bekleniyor.
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sesleri artık yüksek sesle dile getiriliyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Bayram Bektaş'ın kendi isteğiyle görevinden ayrıldığı, Bektaş'tan oluşan boşluğun Burak Yılmaz ile doldurulacağı ifade edildi. Burak'la 1 yıllık anlaşma yapılması bekleniyor.