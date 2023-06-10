BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan flaş sözler! "İlk tercihi Premier Lig..."

CESUR YÜREK

Önceki gün; Beşiktaş-Konyaspor maçını izlerken ister istemez Atiba Hutchinson'un 10 yıllık Beşiktaş performansı gözlerimin önünden bir film şeridi gibi geçti. Siyah-beyazlı takımın neferi oldu. İlk transfer olduğunda havalimanında karşılanmadı belki ama gösterdiği harika performansla taraftarın kalbinde taht kurdu. Tottenham, Arsenal maçlarında Liverpool zaferinde bayrağı en önde taşıdı. Öyle çok sevildi ki o artık Beşiktaş tarihinin altın sayfalarında yer aldı. Taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla onun savaşçı kimliğini çok sevdi; "Atiba Hutchinson, çatışmalar başlasın!" Sevdiklerinle çok mutlu ol sevgili kardeşim Atiba... Umarım bu ayrılık çok uzun sürmez ve teknik adam veya genel menajer olarak Beşiktaş'a hizmet edersin. Benim aklımda hep 'Cesur Yürek' olarak kalacaksın. Yolun açık olsun.