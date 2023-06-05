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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a sürpriz orta saha! Atiba'nın yerine...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile başlamak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar, Hollanda'da forma giyen sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 12:18
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a sürpriz orta saha! Atiba'nın yerine...

Spor Toto Süper Lig'de ikincilik iddiası devam eden Beşiktaş, transfer çalışmalarında da gaza bastı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a sürpriz orta saha! Atiba'nın yerine...

Önümüzdeki sezon teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde güçlü ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılarda gündeme birçok isim geliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a sürpriz orta saha! Atiba'nın yerine...

Voetbal International'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Hollanda Ligi ekiplerinden Heerenveen'de forma giyen 28 yaşındaki ön libero Thom Haye'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a sürpriz orta saha! Atiba'nın yerine...

Hollandalı futbolcu geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini söylemişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a sürpriz orta saha! Atiba'nın yerine...

Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olan Thom Haye'nin kulübü Heerenveen ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a sürpriz orta saha! Atiba'nın yerine...

Bu sezon toplam 36 maça çıkan Haye 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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