BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a sürpriz orta saha! Atiba'nın yerine...

Spor Toto Süper Lig'de ikincilik iddiası devam eden Beşiktaş, transfer çalışmalarında da gaza bastı.
Spor Toto Süper Lig'de ikincilik iddiası devam eden Beşiktaş, transfer çalışmalarında da gaza bastı.
Önümüzdeki sezon teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde güçlü ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılarda gündeme birçok isim geliyor.
Hollandalı futbolcu geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini söylemişti.
Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olan Thom Haye'nin kulübü Heerenveen ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
Bu sezon toplam 36 maça çıkan Haye 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.