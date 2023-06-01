Weghorst Beşiktaş'a haber yolladı! İşte Şenol Güneş'in transfer şartı

Güneş'in, Beşiktaşlı yetkililerle yaptığı görüşmede "Wout Weghorst, Ocak ayında giderken en son bizim haberimiz oldu.Bu kez kendini çıkıp bizimle birlikte olmak istediğini söyleyecek. Taraftarımıza veda ederken, takım arkadaşlarına tek kelime bile etmedi. Hepsinin gönlünü alacak.