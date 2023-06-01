Weghorst Beşiktaş'a haber yolladı! İşte Şenol Güneş'in transfer şartı

Beşiktaş'ta Wout Weghorst sesleri yeniden yüksek sesle duyulmaya başladı. Sezon başında büyük umutlarla alınan, ancak Ocak ayında sürpriz bir şekilde "Ben gidiyorum" diyerek M. United'ın yolunu tutan Hollandalı forvet, Premier Lig ekibinde bekleneni veremedi.
Hem İngilizlerin desteğini alamayan, hem de kendisini mutlu edemeyen Weghorst'un, Burnley'e de geri ödenmek istemediği öğrenildi, 30 yaşındaki golcünün kısa bir süre önce siyah-beyazlı yetkilileri arayarak "Geri dönmek istiyorum" dediği öğrenildi.
NE DİYORSAK YAPMALI
Hollandalı forvetin bu talebi, teknik direktör Şenol Güneş'e iletildi. Ancak, tecrübeli çalıştırıcının bu kez bazı şartlar öne sürdüğü öğrenildi.