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Weghorst Beşiktaş'a haber yolladı! İşte Şenol Güneş'in transfer şartı

Gelecek sezon kadro planlasını yapan Beşiktaş'ta forvet hattı için günden yeniden Weghorst'a döndü. Hollandalı oyuncu siyah beyazlılıara dönmek istediğini iletti. Şenol Güneş transfer şartını sıraladı. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Weghorst Beşiktaş'a haber yolladı! İşte Şenol Güneş'in transfer şartı

Beşiktaş'ta Wout Weghorst sesleri yeniden yüksek sesle duyulmaya başladı. Sezon başında büyük umutlarla alınan, ancak Ocak ayında sürpriz bir şekilde "Ben gidiyorum" diyerek M. United'ın yolunu tutan Hollandalı forvet, Premier Lig ekibinde bekleneni veremedi.

Weghorst Beşiktaş'a haber yolladı! İşte Şenol Güneş'in transfer şartı

Hem İngilizlerin desteğini alamayan, hem de kendisini mutlu edemeyen Weghorst'un, Burnley'e de geri ödenmek istemediği öğrenildi, 30 yaşındaki golcünün kısa bir süre önce siyah-beyazlı yetkilileri arayarak "Geri dönmek istiyorum" dediği öğrenildi.

Weghorst Beşiktaş'a haber yolladı! İşte Şenol Güneş'in transfer şartı

NE DİYORSAK YAPMALI

Hollandalı forvetin bu talebi, teknik direktör Şenol Güneş'e iletildi. Ancak, tecrübeli çalıştırıcının bu kez bazı şartlar öne sürdüğü öğrenildi.

Weghorst Beşiktaş'a haber yolladı! İşte Şenol Güneş'in transfer şartı

Güneş'in, Beşiktaşlı yetkililerle yaptığı görüşmede "Wout Weghorst, Ocak ayında giderken en son bizim haberimiz oldu.Bu kez kendini çıkıp bizimle birlikte olmak istediğini söyleyecek. Taraftarımıza veda ederken, takım arkadaşlarına tek kelime bile etmedi. Hepsinin gönlünü alacak.

Weghorst Beşiktaş'a haber yolladı! İşte Şenol Güneş'in transfer şartı

Bonservisini eline alıp, 1.5 milyon euro yıllık maaşı da kabul ediyorsa, hemen gelebilir" dediği belirtildi.

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