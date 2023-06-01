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Beşiktaş Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 17:43
Beşiktaş Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.
Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını, yarın saat 19.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.

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