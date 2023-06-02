Montero dönüyor

Beşiktaş'ın Hamburg'a kiraladığı Montero geri dönüyor. Hamburg, sezon sonunda 2,5 milyon euro ödeyerek İspanyol savunmacının bonservisini alabilecekti. Duhuliye.com'un haberine göre Alman ekibi, satın alma opsiyonu için Beşiktaş ile halen bir temasa geçmedi.
Beşiktaş'ın Hamburg'a kiraladığı Montero geri dönüyor. Hamburg, sezon sonunda 2,5 milyon euro ödeyerek İspanyol savunmacının bonservisini alabilecekti. Duhuliye.com'un haberine göre Alman ekibi, satın alma opsiyonu için Beşiktaş ile halen bir temasa geçmedi.