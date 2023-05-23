Raul Jimenez'den transfer kararı! Beşiktaş...

İngiliz ekibi Wolverhampton'dan ayrılmaya hazırlanan Raul Jimenez'in yeni adresiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
İngiliz ekibi Wolverhampton'dan ayrılmaya hazırlanan Raul Jimenez'in yeni adresiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için bir süredir girişimlerde bulunduğu yıldız oyuncu transfer kararını verdi.
BEŞİKTAŞ'A KÖTÜ HABER!
Jackson Muleka ile yollarını ayırmak isteyen ve golcü takviyesi yapmayı amaçlayan Kara-Kartal'a kötü haber geldi.
MEKSİKA LİGİ'NE DÖNMEK İSTİYOR!
Fox Sports'un haberine göre; Yeni takımı merak edilen Meksikalı forvetin ilk seçeneği ülkesine dönmek.
Söz konusu haberde; Raul Jimenez'in bu tercihindeki sebebin Meksika Milli Takımı'na çağrılmak istemesiyle ilgili olduğunun altı çizildi.
Bu sezon 19 resmi maçta forma giyen golcü oyuncu, 3 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Yıldız ismin güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.