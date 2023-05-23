Haberler Beşiktaş Raul Jimenez'den transfer kararı! Beşiktaş...

Raul Jimenez'den transfer kararı! Beşiktaş...

Son dakika spor haberi: Hücum hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, yıldız golcü Raul Jimenez'i listesine almıştı. İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'da forma giyen Meksikalı oyuncu transferle ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 19:57
BURAK ŞENTÜRK
Raul Jimenez'den transfer kararı! Beşiktaş...

İngiliz ekibi Wolverhampton'dan ayrılmaya hazırlanan Raul Jimenez'in yeni adresiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Raul Jimenez'den transfer kararı! Beşiktaş...

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için bir süredir girişimlerde bulunduğu yıldız oyuncu transfer kararını verdi.

Raul Jimenez'den transfer kararı! Beşiktaş...

BEŞİKTAŞ'A KÖTÜ HABER!
Jackson Muleka ile yollarını ayırmak isteyen ve golcü takviyesi yapmayı amaçlayan Kara-Kartal'a kötü haber geldi.

Raul Jimenez'den transfer kararı! Beşiktaş...

MEKSİKA LİGİ'NE DÖNMEK İSTİYOR!
Fox Sports'un haberine göre; Yeni takımı merak edilen Meksikalı forvetin ilk seçeneği ülkesine dönmek.

Raul Jimenez'den transfer kararı! Beşiktaş...

Söz konusu haberde; Raul Jimenez'in bu tercihindeki sebebin Meksika Milli Takımı'na çağrılmak istemesiyle ilgili olduğunun altı çizildi.

Raul Jimenez'den transfer kararı! Beşiktaş...

Bu sezon 19 resmi maçta forma giyen golcü oyuncu, 3 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Yıldız ismin güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

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